У БЮТ пояснюють, чому підняли ґвалт навколо «Одеса-Броди»

Уряд виступає проти фактичної передачі нафтопроводу «Одеса-Броди» посереднику на зразок компанії «РосУкрЕнерго».

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

За його словами, нова хвиля претензій до уряду з боку Секретаріату Президента, цього разу пов’язана із експлуатацією нафтопроводу «Одеса-Броди», розпочалася після того як прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заборонила представникам Кабміну та державних енергокомпаній брати участь у підписанні угоди між «Укртранснафтою» та офшорною компанією Milbert Ventures Inc про прокачку нафти цим нафтопроводом.

«Фактично, вітчизняним державним компаніям належить погодитися передати права на експлуатацію «Одеса-Броди» Milbert Ventures Inc, компанії зі статутним капіталом у 10 тис. дол., що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За умовами пропонованого контракту ця компанія фактично одержувала виключне право на використання потужностей нафтопроводу. Угода мала бути підписана в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА», - заявив С.ПАШИНСЬКИЙ.

При цьому він зауважив, що хоча за контрактом нафтогін мав запрацювати у прямому, аверсному, режимі, жодного документу, який би засвідчував, що у компанії є достатньо обсягів нафти для завантаження «Одеса-Броди», досі, наскільки відомо, Milbert Ventures Inc не надала. На сьогодні через трубопровід «Одеса-Броди» прокачується в реверсному режимі до 9 млн. тонн російської нафти щороку. Це дає Україні 70 млн. дол. прибутку, констатував член профільного комітету парламенту.

«Складається враження, що, лобіюючи інтереси офшорних компаній – Vanco та Milbert Ventures, - певна група людей в Україні постійно намагається відтворити схему посередника зразка «РосУкрЕнерго» у нових варіаціях», - вважає С.ПАШИНСЬКИЙ.

За його словами, Кабмін не проти аверсного використання «Одеса-Броди», Кабмін виступає проти РУЕ-2, РУЕ-3 і такого подібного. «Історія із новою офшоркою, яка претендує на володіння стратегічним нафтопроводом, – це крах політики Президента взагалі та його енергетичної політики зокрема. Обстоювана ним угода з Milbert Ventures не має нічого спільного з національною безпекою та інтересами. Тож уряд має протидіяти й надалі таким спробам», - наголосив С.ПАШИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня РНБО зобов`язала уряд зробити все можливе, щоб до кінця 2008 року нафтопровід «Одеса-Броди» працював у аверсному режимі.

Нагадаємо, що ще на початку січня цього року керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулося з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що отримали комерційні пропозиції про постачання легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним об`ємом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому зазначено, що підприємства мають технічну можливість для приймання і перероблення цього об`єму нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси в Броди) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

Тоді Ю.ТИМОШЕНКО назвала варіант аверсного використання «Одеса-Броди», запропонований Секретаріатом Президента, корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звинуватили Кабінет Міністрів у бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".

30 липня прем’єр-міністр заявила про підтримку аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», зауваживши, що виступає проти залучення до цього проекту офшорних компаній і тіньових схем.

30 липня міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН повідомив, що Міжвідомча комісія при Кабміні з використання нафтопроводу «Одеса-Броди» планує наступного тижня розглянути пропозиції, що надійшли від заводів «Нафтохімік Прикарпаття» і «Галичина», щодо використання нафтопроводу в аверсному режимі.

Сьогодні, 1 серпня, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК розкритикував уряд за бездіяльність у забезпеченні аверсного використання «Одеса-Броди».

Довідка УНІАН. Нафтопровід "Одеса-Броди" планували використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна протягом двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти за ним у прямому напрямі. Не отримавши конкретних пропозицій від компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси й далі - танкерами через чорноморські протоки.

У січні-квітні 2008 р. за маршрутом «32-й кілометр держкордону Республіки Білорусь і України (нафтопроводу Мозир-Броди) – Броди – резервуарний парк морського нафтового терміналу (МНТ) «Південний» порту «Південний» (тобто реверсний напрямок) було прокачано 2,76 млн. тонн нафти, що на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2007 року. Найбыльші обсяги були транспортовані ВАТ «ТНК-ВР Холдинг», ВАТ «ЛУКОЙЛ», ВАТ «Сургутнефтегаз», ВАТ «НК «Роснефть».

В цілому за час роботи реверсного маршруту, за станом на 1 травня 2008 року, прокачано 22,036 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 226,3 млн. дол.

В 2007 році по трубопроводу «Одеса-Броди» в реверсном режимі було прокачано 9 млн. 056 тис. тонн нафти, 2006 року — 3 млн. 418 тис. тонн, в 2005 р. — 5 млн. 754 тис. тонн, в 2004 р. — 1 млн. 048 тис. тонн.