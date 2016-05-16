ЦВК зареєструвала Білозір народним депутатом

Як повідомляє прес-служба ЦВК, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Білозір, 1957 року народження, проживає в Києві, безпартійна, включена до виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка" під №80.

Вона вже була депутатом Верховної Ради 4-го (блок Віктора Ющенка «Наша Україна», 5-го (блок «Наша Україна») та 6-го скликання (блок «Наша Україна — Народна самооборона»).

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ЦВК визнала Білозір обраним народним депутатом замість Юрія Луценка, повноваження якого Верховна Рада достроково припинила 12 травня у зв’язку з призначенням на посаду генерального прокурора.

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