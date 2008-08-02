У понеділок Ющенко приїде в зруйновані Чорногузи

4 серпня в Чернівецьку область очікується приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління інформаційної політики Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан ОНУФРИК.

Сьогодні ж, 2 серпня, на Буковину прибуде міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, щоб особисто оглянути масштаби катастрофи, яка сталася в області в результаті повеней, сказав Б.ОНУФРИК.

У прес-службі Чернівецької ОДА повідомили УНІАН, що з згідно попередньою програмою перебування на Буковині Президента В.ЮЩЕНКА, він має намір відвідати кілька найбільш постраждалих сіл, в тому числі село Чорногузи Вижницького району, де масштабний зсув грунту зруйнував вщент майже половину села. Потім Президент проведе робочу нараду з питань ліквідації наслідків стихії в ГУ МНС у Чернівецькій області , а також візьме участь у проводах на відпочинок в «Артек» дітей із постраждалих від повені районів Буковини.