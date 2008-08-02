Тимошенко вилетіла у Львівську і Закарпатську області

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з робочими поїздками до Львівської і Закарпатської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр планує ознайомитися з результатами ліквідації наслідків стихії в цих областях.

Зокрема, вона планує відвідати Городецький район Львівської області, а також міста Тячів, село Тересва, Рахівський і Хустський райони Закарпатської області.

Прем`єр-міністр планує поспілкуватися з жителями постраждалих районів, а також на вертольоті зробить обліт деяких постраждалих регіонів, зокрема, ознайомиться з протипаводковим захистом у басейні річки Тиса.