Тимошенко вилетіла у Львівську і Закарпатську області
15:01, 02 серпня 2008Політика
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Прем`єр поспілкується з постраждалими
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з робочими поїздками до Львівської і Закарпатської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр планує ознайомитися з результатами ліквідації наслідків стихії в цих областях.
Зокрема, вона планує відвідати Городецький район Львівської області, а також міста Тячів, село Тересва, Рахівський і Хустський райони Закарпатської області.
Прем`єр-міністр планує поспілкуватися з жителями постраждалих районів, а також на вертольоті зробить обліт деяких постраждалих регіонів, зокрема, ознайомиться з протипаводковим захистом у басейні річки Тиса.
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