Кабмін збільшив грошові премії олімпійцям

Кабінет міністрів України збільшив грошові премії олімпійцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кабміні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«З метою заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту ми поміняли сьогодні виплати олімпійцям», - сказала вона.

Вона пообіцяла, що сьогодні на сайті буде розміщена детальна інформація щодо цього питання.

Водночас прем’єр повідомила, що виплати за отриману золоту медаль збільшено із 500 тис. грн. до 700 тис. грн., за срібну медаль - з 350 тис. грн. до 500 тис. грн., бронзову медаль – з 250 тис. грн. до 350 тис. грн.