У КВУ озвучили причини, з яких найближчим часом неможливо провести вибори в ОРДО/ОРЛО

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Я переконаний, що це зробити нереально. Є кілька причин. Окрім війни, озброєного населення, по-перше, немає реєстру виборців. Ми не можемо сказати, хто сьогодні проживає на окупованих територіях, яка кількість виборців, внести їх в єдиний реєстр. Друге – кількість переселенців, які захочуть повернутися чи не захочуть, їхнє право проголосувати. Це питання, як мінімум, займе півроку часу, я думаю, що понад рік часу для того, щоб провести повноцінний процес", – заявив Кошель.

З його слів, виборчий процес повинен супроводжуватися процесом люстрації для тих осіб, які порушили законодавство.

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"Також, на моє глибоке переконання, обов'язково повинні супроводжуватися процесом люстрації для тих осіб, які порушили законодавство: тобто особи, які претендують на виборні посади – чи депутат сільської селищної ради, чи міський голова обласного центру – ці особи-кандидати повинні пройти люстрацію. Тобто вони не повинні були тримати в руках зброю, вони не повинні були робити публічних виступів проти офіційного Києва. Знову ж таки, люстраційний процес розтягнеться на роки", – наголосив Кошель.

Голова Комітету виборців України резюмував: "Тобто я переконаний, що в найближчі роки провести вибори на Донбасі неможливо за найбільш сприятливих для України обставин, але це не означає, що офіційний Київ не повинен робити таких заяв і не повинен робити все можливе, щоб наближати цей процес".

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.