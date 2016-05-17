У КВУ озвучили причини, з яких найближчим часом неможливо провести вибори в ОРДО/ОРЛО

11:14, 17 травня 2016
Політика
395 1

З цілком об’єктивних причин найближчим часом неможливо провести вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей.

фото УНИАН / УНИАН

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Я переконаний, що це зробити нереально. Є кілька причин. Окрім війни, озброєного населення, по-перше, немає реєстру виборців. Ми не можемо сказати, хто сьогодні проживає на окупованих територіях, яка кількість виборців, внести їх в єдиний реєстр. Друге – кількість переселенців, які захочуть повернутися чи не захочуть, їхнє право проголосувати. Це питання, як мінімум, займе півроку часу, я думаю, що понад рік часу для того, щоб провести повноцінний процес", – заявив Кошель.

З його слів, виборчий процес повинен супроводжуватися процесом люстрації для тих осіб, які порушили законодавство.

Читайте такожПереговори у Берліні: Лавров знову вимагав від України "особливого статусу" Донбасу

"Також, на моє глибоке переконання, обов'язково повинні супроводжуватися процесом люстрації для тих осіб, які порушили законодавство: тобто особи, які претендують на виборні посади – чи депутат сільської селищної ради, чи міський голова обласного центру – ці особи-кандидати повинні пройти люстрацію. Тобто вони не повинні були тримати в руках зброю, вони не повинні були робити публічних виступів проти офіційного Києва. Знову ж таки, люстраційний процес розтягнеться на роки", – наголосив Кошель.

Голова Комітету виборців України резюмував: "Тобто я переконаний, що в найближчі роки провести вибори на Донбасі неможливо за найбільш сприятливих для України обставин, але це не означає, що офіційний Київ не повинен робити таких заяв і не повинен робити все можливе, щоб наближати цей процес".

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter