Порошенко: Депортація кримських татар - це спільний біль

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

«18 травня 1944 року розпочалось злочинне виселення кримських татар з Криму. Розділяємо наш спільний біль», - зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, 18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день 1944 року НКВС почало висилати корінний народ з Криму до Середньої Азії.