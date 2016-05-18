Порошенко: Депортація кримських татар - це спільний біль
10:58, 18 травня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що депортація кримських татар - це спільний біль для всіх людей.
Петро Порошенко / УНИАН
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.
«18 травня 1944 року розпочалось злочинне виселення кримських татар з Криму. Розділяємо наш спільний біль», - зазначив Порошенко.
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Нагадаємо, 18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день 1944 року НКВС почало висилати корінний народ з Криму до Середньої Азії.
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