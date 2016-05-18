Порошенко: Тисячі кримських татар, як і 72 роки тому, вимушені залишити рідний Крим

Тисячі кримських татар, як і 72 роки тому, вимушені залишити рідний Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко перед початком концерту-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.

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«Просто зараз – важко повірити, що подібне взагалі може бути посеред географічної Європи, - (в Криму – УНІАН) окупанти ув’язнюють людей лише за те, що вони говорять рідною кримськотатарською мовою, інакше вірять у єдиного Бога і хочуть вільно жити на своїй землі», - наголосив президент.

«Їхнє судилище заборонило Меджліс, частина керівництва якого - у в’язниці. Десятки кримських татар зараз – за гратами. Тисячі, як і 72 роки тому, вимушені залишити рідний Крим», - сказав Порошенко.