Європарламент закликав ЄС фінансувати діяльність Меджлісу у вигнанні

Про це йдеться в резолюції, яку сьогодні ухвалив Європарламент.

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Депутати Європарламенту заявили, що заборона Меджлісу в Росії означає, що це рішення не дозволить проводити зібрання, публікувати свою точку зору в засобах масової інформації, проводити публічні заходи та використовувати банківські рахунки.

У цьому зв'язку європарламентарії закликали Євросоюз "забезпечити фінансову підтримку Меджлісу, поки він перебуватиме в екзилі (у вигнанні)".

Також вони закликали "збільшити фінансування правозахисних організацій, які діють від імені Меджлісу".

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.