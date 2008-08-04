До ліквідації наслідків повені залучать безробітних

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1047 від 2 серпня 2008 року дозволив залучати безробітних до виконання оплачуваних робіт з ліквідації наслідків повені у західних регіонах України.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, місцеві держадміністрації за участю Державної служби зайнятості можуть залучати безробітних до тих робіт, які не пов’язані з ризиком для життя.

Уряд доручив Мінпраці, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за участю служби зайнятості вжити заходів щодо залучення громадян, у тому числі безробітних осіб, до участі в оплачуваних громадських роботах у регіонах, що постраждали від стихійного лиха.

Згідно з рішенням уряду, джерелами фінансування оплачуваних громадських робіт, відповідно до статті 10 Закону України “Про зону надзвичайних екологічних ситуацій”, є кошти місцевих бюджетів, інші джерела відповідно до законодавства, зокрема кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (у разі залучення до таких робіт осіб, що зареєстровані в установленому порядку в центрах зайнятості як безробітні) та роботодавців, для яких ці роботи виконуються.

Кошти із зазначених джерел будуть спрямовані на фінансування витрат з оплати праці (в разі потреби - придбання інвентарю, спецодягу), перевезення (переїзду), оплати проживання осіб, залучених до таких робіт.

Уряд дозволив центрам зайнятості проводити фінансування оплачуваних громадських робіт, у тому числі оплати основної та додаткової заробітної плати, відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України “Про оплату праці”, сум страхових внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Законів України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та “Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах для безробітних громадян, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах коштів, передбачених із зазначеною метою у бюджеті Фонду на 2008 рік.

Як повідомляв УНІАН, з ініціативою залучати безробітних до робіт з ліквідації наслідків повені виступило Міністерство праці та соціальної політики України.

«Ми шукаємо додаткові ресурси на подолання наслідків, і в нас такий ресурс - Фонд загального обов`язкового державного страхування за рахунок своїх коштів може залучати безробітних громадян до оплачуваних робіт із ліквідації наслідків повені», - сказав перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО на позачерговому засіданні уряду 2 серпня.