Жванія просить парламенти країн Європи надати йому трибуну

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ звернувся з листами до парламентів ряду країн Європи з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, представник інтересів Д.ЖВАНІЇ в судах Геннадій МОСКАЛЬ.

«З цим він звернувся до парламентів багатьох країн Європи, зокрема Франції, Італії, Бельгії», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Крім того, він зазначив, що Д.ЖВАНІЯ звернувся до провідних адвокатів європейських країн з проханням дати згоду на його захист. За словами народного депутата, свою згоду вже надали декілька відомих французьких адвокатів, які найближчими днями мають намір приїхати до України.