Тимошенко каже, що особисто щовечора вивчає усі дзвінки громадян

Уряд не запроваджуватиме жодних обмежень щодо складання реєстрів постраждалих унаслідок повені громадян в західних областях України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила під час спілкування з мешканцями села Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області.

Прем’єр-міністр також закликала мешканців постраждалих населених пунктів у разі виникнення будь-яких непорозумінь з місцевою владою щодо виплати компенсацій звертатися на урядову “гарячу лінію” за тел. (044) 256-78-08.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона особисто щовечора вивчає усі дзвінки, які надходять від громадян на урядову “гарячу лінію”. “Влада владою, але щоб не було жодної ображеної людини, громада має особисто контролювати процес виплати компенсацій”, - підкреслила глава уряду.

Також вона звернулася до представників місцевої влади з вимогою не затримувати виплату компенсацій за зруйновані будинки та знищені повінню городи.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що уряд вирішить питання з оздоровленням усіх дітей із постраждалих від стихії регіонів. “Ми оздоровимо стільки ваших дітей, скільки необхідно”, – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Головному контрольно-ревізійному управлінні України та його регіональних відділеннях почали працювати "телефони довіри" для повідомлень громадян про факти зловживань з коштами, спрямованими на ліквідацію стихії та допомогу постраждалим.

"Телефон довіри" ГоловКРУ України: (044) 425-38-18 та (044) 425-37-71 протягом робочого дня (з 9 до 18 год.)