У Криму окупаційний суд продовжив термін утримання під вартою заступника голови Меджлісу Чийгоза

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Строки тримання під вартою Ахтему Чийгозу продовжили до 22 липня 2016 року", - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в будинках кримських татар, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Криму під арештом знаходяться ряд кримськотатарських активістів по так званій "справі 26 лютого". Один з них - Чийгоз був затриманий під час допиту в кримському управлінні Слідчого комітету Російської Федерації 29 січня 2015 року "за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях". Асанов перебуває під арештом з 15 квітня 2015 року, Дегерменджі - з 7 травня 2015 року.

15 лютого на засіданні т. зв. «Верховного суду Криму» вирішили відправити «справу 26 лютого» на дослідування.

Підсудні в цій справі своєї провини не визнають і вважають цю справу політично мотивованою.

Правозахисний центр «Меморіал» в Росії визнав Чийгоза, Асанова і Дегерменджі політв'язнями.