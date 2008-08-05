Ющенко докинув роботи Тимошенко

В Україні має бути створена єдина служба загальнонаціонального оповіщення населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у с. Верхнє Синьовидне, що на Львівщині.

«Система загальнонаціонального оповіщення повинна бути радикально змінена. У нас буде нова модель оповіщення – більш ефективна і більш раціональна», – сказав він.

Глава держави підкреслив, що формування служби загальнонаціонального оповіщення було одним з питань, яке нещодавно розглядалося на засіданні Ради національної безпеки та оборони, і у найближчі три-чотири тижні знову стане предметом розгляду РНБО. За його словами, до того часу уряд має представити окрему доповідь з цього питання – відповідне завдання вчора було поставлено перед прем`єр-міністром.

Президент висловився за доцільність об`єднання на базі Міністерства з питань надзвичайних служб оповіщення, що існують у пожежників, медиків та безпосередньо рятувальників МНС.

«Оповіщення повинно бути ефективним, а система органів влади, які його забезпечують, наділена серйозним інструментарієм. Очевидно, і служба МНС, й інші служби, які працюватимуть в рамках нової моделі, мають бути наділені виключними правами, в тому числі і щодо евакуації людей», – сказав В.ЮЩЕНКО. Така служба, за словами глави держави, має стати «інструментом прямої дії».

При цьому Президент підкреслив, що існування сьогодні в Україні ефективної системи загальнонаціонального оповіщення дозволило б зменшити втрати від стихійного лиха 23-27 липня на третину.

У селі Верхнє Синьовидне В.ЮЩЕНКО оглянув місце пошкодження сталевого газопроводу середнього тиску, що проходить через річку Стрий (протяжність зруйнованої та пошкодженої ділянки становить 890 п.м) – наразі без газопостачання залишається 3150 житлових будинків у 5 населених пунктах Сколівського району Львівщини. Як поінформували главу держави, орієнтовна вартість відновлювальних робіт становить 1620 тис. грн. Президент наголосив, що ремонт газопроводу та відновлення газопостачання мають бути проведені за 3-4 дні.