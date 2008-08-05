Третьяков переказав свою місячну зарплату постраждалим від стихії
16:05, 05 серпня 2008Політика
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Нардеп закликав колег підтримати
Народний депутат України, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ переказав свою місячну зарплату до Фонду допомоги постраждалим внаслідок стихійного лиха 23-27 липня в західних областях України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі О.ТРЕТЬЯКОВА.
Заяву про переказ місячної зарплати було сьогодні передано до Апарату Верховної Ради.
О.ТРЕТЬЯКОВ також закликав народних депутатів підтримати ініціативу голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА і допомогти постраждалим від стихії.
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