Ющенко відреагував на добру звістку з Кіровограда

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав хліборобів Кіровоградської області з намолотом другого мільйона тонн зерна нового врожаю.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмі В.ЮЩЕНКА на ім`я голови Кіровоградської облдержадміністрації Василя МОЦНОГО зазначається: «Ця добра звістка – не тільки слова, а радість і гордість за сільських трудівників, за вашу важку самовіддану працю, за наш добробут».

В.ЮЩЕНКО побажав хліборобам «достатку та нових трудових успіхів на благо рідної України».