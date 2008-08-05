Ющенко відреагував на добру звістку з Кіровограда
17:10, 05 серпня 2008Політика
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Президент відправив телеграму
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав хліборобів Кіровоградської області з намолотом другого мільйона тонн зерна нового врожаю.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмі В.ЮЩЕНКА на ім`я голови Кіровоградської облдержадміністрації Василя МОЦНОГО зазначається: «Ця добра звістка – не тільки слова, а радість і гордість за сільських трудівників, за вашу важку самовіддану працю, за наш добробут».
В.ЮЩЕНКО побажав хліборобам «достатку та нових трудових успіхів на благо рідної України».
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