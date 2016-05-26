До трьох затриманих сьогодні після обшуків кримських татар не пускають адвокатів
Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелялов повідомляє, що до трьох затриманих сьогодні після обшуків кримських татар не пускають адвокатів.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Тимур Османов, Хайсер Халілов і Артур Халтаєв, як і раніше, знаходяться в Центрі "Е". До них не допускають навіть адвокатів, що є кричущим порушенням законодавства", - повідомив Джелялов.
За його даними, співробітники центру з боротьби з екстремізмом заявляли, що поки що ніякі слідчі дії, окрім зняття відбитків, не проводяться.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що в Алупці і Сімферополі окупанти проводять обшуки в будинках кримських татар. Він розмістив на своїй сторінці у Facebook відео обшуку в Кам'янці.
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У свою чергу, журналіст Шевкет Наматуллаєв у соціальній мережі повідомив таке: "Обшук у будинку Тимура Османова завершився. На даний момент він у супроводі співробітників силових структур на власній машино їде до Центру "Е" - центр по боротьбі з екстремізмом на вулицю Декабристів. Також обшуки проводяться в будинках його друзів - Хайсера і Артура, які проживають у тому самому мікрорайоні Сімферополя".
Пізніше Джелялов повідомив, що обшуки у кримських татар у Кам'янці (Сімферополь) пов'язані з нібито боротьбою з нелегальними мігрантами.
"За наявною інформацією, сьогоднішні обшуки у мікрорайоні Кам'янка Сімферополя проводилися в рамках боротьби з нелегальними мігрантами. Нібито у Тимура Османова, Хайсера Халілова та Артура Халтаєва, які ведуть спільну справу, могли працювати нелегальні мігранти", - написав він.
За даними Джелялова, це справа адміністративна і, в крайньому випадку, загрожує серйозними штрафами.
"Подібні обшуки можуть проходити в закладах харчування та готелях", - зазначив представник Меджлісу.