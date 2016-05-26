До трьох затриманих сьогодні після обшуків кримських татар не пускають адвокатів

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Тимур Османов, Хайсер Халілов і Артур Халтаєв, як і раніше, знаходяться в Центрі "Е". До них не допускають навіть адвокатів, що є кричущим порушенням законодавства", - повідомив Джелялов.

За його даними, співробітники центру з боротьби з екстремізмом заявляли, що поки що ніякі слідчі дії, окрім зняття відбитків, не проводяться.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що в Алупці і Сімферополі окупанти проводять обшуки в будинках кримських татар. Він розмістив на своїй сторінці у Facebook відео обшуку в Кам'янці.

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У свою чергу, журналіст Шевкет Наматуллаєв у соціальній мережі повідомив таке: "Обшук у будинку Тимура Османова завершився. На даний момент він у супроводі співробітників силових структур на власній машино їде до Центру "Е" - центр по боротьбі з екстремізмом на вулицю Декабристів. Також обшуки проводяться в будинках його друзів - Хайсера і Артура, які проживають у тому самому мікрорайоні Сімферополя".

Пізніше Джелялов повідомив, що обшуки у кримських татар у Кам'янці (Сімферополь) пов'язані з нібито боротьбою з нелегальними мігрантами.

"За наявною інформацією, сьогоднішні обшуки у мікрорайоні Кам'янка Сімферополя проводилися в рамках боротьби з нелегальними мігрантами. Нібито у Тимура Османова, Хайсера Халілова та Артура Халтаєва, які ведуть спільну справу, могли працювати нелегальні мігранти", - написав він.

За даними Джелялова, це справа адміністративна і, в крайньому випадку, загрожує серйозними штрафами.

"Подібні обшуки можуть проходити в закладах харчування та готелях", - зазначив представник Меджлісу.