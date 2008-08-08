Затулін запитує, а як же Лужков? - і збирається в Україну

Депутат Держдуми Костянтин Затулін вважає, що українська влада, скасувавши заборону на його в`їзд на територію України, визнала безпідставними претензії, що висувалися на його адресу.

Затулін 24 липня був затриманий в аеропорту Сімферополя і не допущений на територію України. У Службі безпеки України заявили, що російському депутатові заборонено в`їзд в країну протягом року. 7 серпня МЗС Росії повідомив, що з України прийшло повідомлення про скасування цієї заборони.

"Таким чином, влада України визнала, що весь галас з цього приводу, здійнятий у розпал святкування Хрещення Русі, був абсолютно безпідставним", - сказав Затулін РІА “Новости”.

"Задоволення було б повним, якщо вони в цілому відмовляться від практики переслідування з політичних мотивів, порушення прав і свобод громадян Росії і України. Ми досі не знаємо, чи скасована заборона на в`їзд в Україну мерові Москви Юріюі Михайловичу Лужкову і ряду інших людей, які зазнали політичних переслідувань в Україні", - наголосив депутат.

Затулін повідомив, що в Україну він має намір вирушити у вересні, щоб продовжити роботу з міжпарламентської взаємодії.

"Враховуючи, що до 1 жовтня ми повинні визначитися щодо подальшої долі договору про стратегічне партнерство, порядок денний буде насиченим", - сказав Затулін.