Посольство Грузії в Москві взяте під охорону міліції. Як повідомили журналістам в управлінні інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви, з огляду на події, що відбуваються в зоні грузино-осетинського конфлікту і щоб уникнути інцидентів і правопорушень біля посольства Грузії, керівництво ГУВС Москви ухвалило виділити наряд із співробітників міліції та міліції особливого призначення.

За словами представника прес-служби, поки інцидентів не зафіксовано.