Генсек НАТО закликав до припинення насильства в Південній Осетії

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР закликав Грузію та Південну Осетію до негайного припинення військових дій і початку переговорів.

Про це повідомляє Газета.ру .

Як передавав УНІАН, Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.

За даними ЗМІ, грузинські війська вже контролюють більше половини території Цхінвалі.