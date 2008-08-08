Генсек НАТО закликав до припинення насильства в Південній Осетії
12:24, 08 серпня 2008Політика
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...і початку переговорів
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР закликав Грузію та Південну Осетію до негайного припинення військових дій і початку переговорів.
Про це повідомляє Газета.ру .
Як передавав УНІАН, Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.
За даними ЗМІ, грузинські війська вже контролюють більше половини території Цхінвалі.
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