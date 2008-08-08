Грузинський дипломат подякував Україні за готовність допомогти

Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЕЄВА з Тимчасовим повіреним Грузії в Україні Зурабом ДВАЛІШВІЛІ у зв’язку із загостренням ситуації у Південній Осетії (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, К.ЄЛІСЕЄВ довів до відома грузинської сторони Заяву МЗС України щодо ситуації у Південній Осетії (Грузія). Він особливо звернув увагу на необхідність негайного припинення вогню як невід’ємної передумови для початку переговорів з метою врегулювання ситуації.

Представник Грузії, своєю чергою, поінформував про поточний стан справ у зоні протистояння і високо оцінив готовність України зробити свій внесок у справу якнайшвидшого врегулювання ситуації в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 8 серпня Міністерство закордонних справ України поширило заяву, в якій висловило глибоку стурбованість у зв’язку з подальшим загостренням ситуації у Південній Осетії (Грузія).