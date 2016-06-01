"Чорна бухгалтерія" Партії регіонів: у БПП вимагають розслідування та оприлюднення усієї бази даних

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в Верховній Раді.

Депутат нагадав, що згідно з документами, "менше, ніж за півроку, у 2012 році було витрачено на політику понад 60 млн доларів". Згідно з цими даними, зокрема, було виділено значні кошти на "підкуп Центральної виборчої комісії" та на піар на телеканалах.

Лещенко зазначив, що відповідні документи нині є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро. Він закликав провести розслідування щодо відповідної інформації.

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"Ми закликаємо оприлюднити повністю всю цю базу даних. Суспільство повинно знати, куди витрачалися гроші на політичну корупцію, хто ці гроші брав", - сказав він.

Крім того, депутат висловив думку, що перший заступник військового прокурора України Володимир Жербицький не зможе об'єктивно розслідувати справу екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка через те, що "Жербицький перебуває у особистих дружніх, приятельських відносинах з Клименком".

"Він (Жербицький – УНІАН) не може бути неупередженим слідчим у справі про розграбування державного бюджету, він не може неупереджено розслідувати", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, учора Лещенко на брифінгу у Києві оприлюднив 22 сторінки документів так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

У них, зокрема, йдеться про те, що у 2012 році представники Партії регіонів у вигляді хабарів виплатили членам Центрвиборчкому України 3 млн грн, а також щомісячно виплачували понад 1 млн доларів низці центральних телеканалів за так звану «джинсу».