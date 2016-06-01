У Бундестазі заявили, що Україні треба ламати олігархічну систему, яка заважає розвитку
Україна дуже далека від вступу до Євросоюзу, їй треба ламати олігархічну систему, яка заважає поступу країни.
Таку заяву зробив голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттген, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Олігархи в Україні стали ще сильнішими, ніж два роки тому", - зазначив німецький політик.
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Норберт Реттген вважає, що Україна ще дуже далека від того, щоб думати про членство у Євросоюзі, проте відзначив, що все ж бачить прогрес у розвитку країни. "У Києві пройшли демократичні вибори, там є вільна преса та свобода висловлення думки. Реформування України - важка задача і в мирний час, а зараз йде війна, тому ситуація вкрай складна", - сказав німецький політик.
Він додав, що Київ ухвалив багато законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, але в практичному плані прогрес недостатній. У зв'язку з цим, на думку політика, Німеччина повинна підтримати Україні політично та економічно.
Голова комітету Бундестагу також висловився за збереження санкцій щодо Росії, які він назвав політичною відповіддю Росії на анексію Криму та вторгнення в Україну. "Ми готові їх зняти, щойно побачимо, що Росія згортає свою військову присутність в Україні та дотримується норм міжнародного права. Доти ж санкції будуть збережені. Інакше Захід втратить свій авторитет", - заявив Норберт Реттген.