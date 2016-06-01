У Бундестазі заявили, що Україні треба ламати олігархічну систему, яка заважає розвитку

Таку заяву зробив голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттген, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Олігархи в Україні стали ще сильнішими, ніж два роки тому", - зазначив німецький політик.

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Норберт Реттген вважає, що Україна ще дуже далека від того, щоб думати про членство у Євросоюзі, проте відзначив, що все ж бачить прогрес у розвитку країни. "У Києві пройшли демократичні вибори, там є вільна преса та свобода висловлення думки. Реформування України - важка задача і в мирний час, а зараз йде війна, тому ситуація вкрай складна", - сказав німецький політик.

Він додав, що Київ ухвалив багато законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, але в практичному плані прогрес недостатній. У зв'язку з цим, на думку політика, Німеччина повинна підтримати Україні політично та економічно.

Голова комітету Бундестагу також висловився за збереження санкцій щодо Росії, які він назвав політичною відповіддю Росії на анексію Криму та вторгнення в Україну. "Ми готові їх зняти, щойно побачимо, що Росія згортає свою військову присутність в Україні та дотримується норм міжнародного права. Доти ж санкції будуть збережені. Інакше Захід втратить свій авторитет", - заявив Норберт Реттген.