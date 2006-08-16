Янукович з Путіним попили чаю і поговорили про життя

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на серйозну розмову з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ про співпрацю двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр сказав сьогодні журналістам у Сочі.

«У мене відбулася зустріч з ПУТІНИМ вчора. І буде сьогодні. Вчора ми спокійно обговорили ситуацію, як то кажуть, попили чаю, поговорили про життя», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні ж, за його словами, після зустрічі з главою російського уряду Михайлом ФРАДКОВИМ він сподівається на серйознішу і більш предметну розмову з російським Президентом