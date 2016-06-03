Порошенко запевняє, що Україна цьогоріч отримає безвізовий режим з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

За словами президента, Україна виконала всі вимоги Плану дій щодо візової лібералізації з ЄС.

"Після того Єврокомісія прийняла рішення про надання законодавчих пропозицій, також повністю й одноголосно підтримавши надання безвізового режиму Україні, далі - рішення за Радою ЄС, Радою міністрів внутрішніх справ та за Європарламентом", - зазначив глава держави.

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"На сьогодні дискусія точиться лише з одного пункту. Він полягає в тому, що розробляється ЄС механізм призупинення безвізового режиму не Радою ЄС, а Єврокомісією. Ми не маємо нічого проти. Ми впевнені, що Україна здатна виконати усі взяті на себе зобов’язання", - сказав Порошенко.

"Єдине про, що точиться дискусія – це коли буде запроваджений безвізовий режим. Ми намагаємось робити все, що можливо, для того, щоб і Європарламент, і Єврорада розглянули це до літа. Не виключено, на жаль, що це може відбутися у вересні, але я залишаюся оптимістом, що у 2016 році Україна отримає безвізовий режим. Жодних негативних сигналів не існує", - зауважив Порошенко.