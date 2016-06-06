Парубій доручив шукати механізм виходу з колізії, яка склалася навколо змін до Конституції в частині децентралізації

Про це він сказав у програмі «Свобода слова» на телеканалі «ICTV».

Він зазначив, що колізія виникла у зв’язку з пунктом, який стосується особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. «Цей пункт по правді, не має відношення до всієї реформи, до всієї системи змін», - наголосив голова ВР. За його словами, цей пункт призвів «до дуже глибокої політичної дискусії як у ВР, так і у суспільстві і, фактично, ця дискусія, у великій мірі призупинила можливість прийняття змін до Конституції в частині децентралізації».

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Парубій зазначив, що «ситуація, яка залежна не від України гальмує реформування України». За його словами, ця реформа «стала заручником волі Путіна» в той час коли Росією Мінські угоди не виконуються.

Парубій наголосив, що було б «для нас ідеально, щоб той пункт виокремити, прийняти зміни до Конституції по децентралізації, а той пункт мав би зачекати свого часу, коли ми змусимо спільно з усім вільним світом Путіна виконати хоча б перший пункт Мінських угод». Він нагадав, що юридично між першим і другим читанням змін до Конституції не можливо внести зміни до тексту. «Ми стали заручниками зовнішніх обставин щодо внутрішнього реформування, призупинили реформу децентралізації»- сказав Парубій

«І я дав доручення юристам, щоб опрацьовували і шукали механізм як з цієї колізії вийти»- наголосив він.