Сюмар в Лисичанську нагородила грамотами телеканал "Акцент", який агітував за Мозгового і війну з "фашистами" (відео)

Цей канал навесні і влітку 2014 року агітував людей вступати у "народне ополчення" і транслював пропаганду про "фашистів" і "братів слов'ян".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму блозі.

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Повне відео заходу викладено в мережу. На 1:55 Вікторія Сюмар починає вручати грамоти і дякує директору ТРК «Акцент».

На 2:04:50 Сюмар віддає подяку співробітнику ТРК «Акцент» Ользі Яцик.

Реакція присутніх у залі журналістів красномовна - присутні починають обурено вигукувати «Ганьба!».

"Хай живе політична корупція!", "Вони терористів приймали, а ви їх тут нагороджуєте!".

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Вікторія Сюмар у відповідь на це каже, що списки їй надала обласна адміністрація, після чого передає слово журналістці.

"Сьогодні було багато слів хороших і поганих, але ось що я вам скажу: (...) завжди довіряйте тільки фактам, не слухайте чутки ніколи, і не робіть передчасних висновків. Тому усім нам я бажаю тільки миру і всього найкращого", - зазначила журналістка українською мовою.

При цьому Казанський наводить приклад сюжету, який зняла нагороджена репортерка Ольгою Яцик, який можна знайти в публічному доступі.

"Навіть після звільнення Лисичанська від бандформувань Олексія Мозгового, ТРК «Акцент» продовжував випускати тенденційні сюжети, спрямовані проти української громади міста. У цьому сюжеті Яцик в негативному світлі зображує учасників акції, які вимагали від Лисичанської міськради визнати Росію країною агресором. Ось за таку «журналістику» сьогодні в Україні видають грамоти подяки...", - пише Казанський.

Він зазначає, що у відкритому доступі сьогодні можна знайти безліч доказів того, що канал «Акцент» піарив сепаратистів і надавала їм ефір навесні і влітку 2014 року.

"Що цікаво, перераховані сюжети навіть не були видалені з каналу ТРК в ютубі і сьогодні всі їх можна подивитися", - зазначає блогер.