Янукович: опозиції треба відвести належне місце

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що опозиція в Україні повинна одержати законні права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Треба ще багато що зробити, щоб політична реформа відбулася і для того, щоб відвести опозиції відповідне місце», - сказав прем`єр.

Відповідаючи на питання про ситуацію в Криму, де представники опозиції не змогли стати навіть простими членами деяких парламентських комітетів, В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що це неправильно.

«Ці перекоси в перспективі потрібно вирівнювати. Я це говорю як політик», - сказав прем`єр.