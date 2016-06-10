Рішення відкласти розгляд питання щодо безвізового режиму для України ще не прийнято - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав журналістам.

"Я намагався з'ясувати цю новину у Брюсселі, але ще немає жодного рішення. Не можна сказати, що рішення негативне, що це відкладено", - наголосив Томбінський, коментуючи повідомлення про те, що Україні не варто чекати рішення про безвізовий режим з ЄС і, що таке рішення може бути прийняте не раніше осені.

Водночас посол визнав, що в Єврокомісії паралельно розглядають можливість запровадження спеціального механізму для відповіді на загрози, які можуть бути пов'язані з міграцією.

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"Робота постійно йде, і сьогодні усі ці теми вже об'єднані. Це тема міграційних потоків, і як побудувати нові механізми Європейського Союзу на захист від великих міграційних потоків, і безвізові режими для Грузії, України і Косово", - повідомив Томбінський.

Дипломат пояснив, що наразі "все в руках наших колег із Брюсселя".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, видання The Wall Street Journal написало, що запровадження безвізового режиму для громадян України, Грузії та Косово для відвідування країн Євросоюзу можуть відкласти до вересня.

У ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено".

За словами Тіммерманса, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власної ініціативи.

Законодавча пропозиція ЄК має бути схвалена Європейським парламентом і Радою ЄС.

2 червня Reuters з посиланням на джерела у ЄС повідомив, що країни Євросоюзу відклали запровадження візової лібералізації для громадян Грузії.

Європейські дипломати також заявили, що Туреччині, Україні та Косово також слід очікувати затримок із запровадженням безвізового режиму з ЄС через зростання рівня нелегальної міграції до Європи.