Росія висунула ультимум США

Керівник Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ Герман ГРЕФ висунув торговому представнику США ультиматум, вимагаючи до жовтня 2006 року підписати угоду про вступ Росії до Світової організації торгівлі, повідомляє російський «Коммерсантъ».

Інакше РФ зніме преференції щодо експорту США м`яса до Росії, внаслідок чого американські виробники можуть втратити приблизно 40% збуту м`яса птиці.

Як повідомляє «Коммерсантъ», у його розпорядженні є лист Г.ГРЕФА торговому представникові США Сьюзен ШВАБ, датований 8 серпня 2006 року. Лист присвячений переговорам Росії і США щодо вступу до СОТ.

Як відзначає «Коммерсантъ», попри вкрай дружній тон, лист містить ультиматум. Г.ГРЕФ заявляє в ньому, що в разі , якщо протокол про вступ Росії до СОТ не буде підписано США впродовж трьох місяців, Росія зніме преференції Сполученим Штатам щодо експорту до країни всієї сільгосппродукції, насамперед американського м`яса. Г.ГРЕФ загрожує відмінити, перш за все, угоду між урядами США і РФ «Про торгівлю деякими видами м`яса птиці, яловичини і свинини», підписану 15 червня 2005 року.

У листі, що його має у своєму розпорядженні «Коммерсантъ», Г.ГРЕФ пише: «Вважаю, що проблеми, що залишилися, можуть бути звужені до рамок, визначених правилами і практикою СОТ і умовами нашої двосторонньої угоди по торгівлі м`ясом... Сподіваюся, що цього разу справа завершиться успішно».

За інформацією газети, цей захід може ударити в першу чергу по експорту м`яса птиці: на Росію припадає приблизно 40 відсотків експорту курятини із США. За оцінками глави російського представництва Ради США з експорту домашньої птиці і яєць Альберта ДАВЛЄЄВА, якого цитує «Коммерсантъ», у 2006 році експорт м`яса птиці із США до Росії може становити 600 млн. дол.

Проти приєднання Москви до СОТ заперечує американський Сенат, вважаючи, що Росія негідна членства як через проблеми з інтелектуальною власністю, так і через невідповідність внутрішньої політики демократичним принципам.

Аналітики говорять, що доки країна залишається за бортом СОТ, великі російські компанії зустрічаються зі складнощами в ряді міжнародних операцій.

Водночас, газета вважає, що "шантаж окостами", що неодноразово застосовувався Росією у відносинах із США, не принесе успіху.

"Навряд чи Сьюзен ШВАБ, яка продемонструвала крайню незговірливість у липні на переговорах з МЕРТом у Москві і Санкт-Петербурзі, готова дати зелене світло Росії до СОТ в обмін на курку", - пише «Коммерсантъ».