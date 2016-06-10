В ЄС працюють над вирішенням занепокоєнь деяких країн, пов'язаних з безвізовим режимом для України, Грузії, Косово і Туреччини

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю в Люксембурзі по завершенню засідання Ради ЄС з внутрішніх справ повідомив державний секретар з питань безпеки та юстиції Нідерландів Клаас Дейкхофф (Klaas Dijkhoff).

"Сьогодні ми говоримо про лібералізацію візового режиму. Ми бачимо прогрес щодо всіх пропозицій, включаючи Туреччину. Але ми ще не ухвалюємо рішення. Деякі країни висловили конкретні занепокоєння, які на цей момент їх утримують від згоди. Ми будемо продовжувати вирішувати ці занепокоєння, щоб якомога швидше досягти домовленостей щодо візової лібералізації для чотирьох країн, якщо вони виконають критерії", - сказав він.

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Разом з цим, державний секретар уникнув відповіді на запитання, які саме країни проти, і які саме занепокоєння вони висловили.

"Ми сказали, що добре знати про проблеми, щоб ми продовжували працювати над їх вирішенням", - наголосив Дейкхофф.

Європейський комісар Дімітріс Аврамопулос в свою чергу констатував, що позиція Єврокомісії "була дуже чіткою в її рекомендаціях".

"Я сподіваюся, що прогрес у Раді та Парламенті буде скоро досягнутий", - сказав він.