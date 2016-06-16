Парламент ухвалив законопроект про Сили спецпризначення ЗСУ та десантні війська

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Під час представлення законопроекту заступник міністра оборони України Олександр Дублян зазначив, що даним документом надається правовий статус військового командування Об’єднаному оперативному штабу Збройних сил України.

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Законом вносено зміни до законів «Про оборону України», «Про Збройні Сили України» та «Про правовий режим воєнного стану».

Змінами включено до складу військового командування Об’єднаний оперативний штаб як орган управління міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил), командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України та командування Високомобільних десантних військ Збройних сил. Крім того, ці органи включено до структури Збройних сил України.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що одним із ключових завдань у сфері національної безпеки є формування Об’єднаного оперативного штабу як органу управління міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил) та розвиток Сил спеціальних операцій Збройних сил відповідно до доктрин і стандартів НАТО.

Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз зазначила, що створення таких сил Великою Британією (SAS) під час Другої світової, фактично змінило хід подій у Африці.

«Якщо б ми мали цей інструмент у 2014 році, ситуація у Криму та на Донбасі сьогодні була б іншою. Цей закон став першим, що регламентує роботу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України – вітчизняних «зелених беретів», – сказала Фріз.

Вона також повідомила, що на черзі законопроект №4795, що «створює правові засади діяльності ССО, їх застосування та врегульовує питання соціального захисту».

«Від сьогодні завершений важливий етап оборонної реформи – ССО законодавчо створені. Маю надію на швидке прийняття законопроекту 4795, що дозволить остаточно сформувати законодавчу базу діяльності Сил спеціальних операцій. Вітаю з цією подією Командування ССО та військовослужбовців всіх підрозділів ЗСУ!», – підкреслила Фріз.