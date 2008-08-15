Основним партнером у військово-технічній співпраці з Україною є Росія

Основним партнером у військово-технічній співпраці з Україною є Російська Федерація.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це поінформував заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, на даний час Україна встановила відносини у сфері військово-технічної співпраці з понад сімдесятьма країнами світу. При цьому найбільша частка експорту українських товарів військового та спеціального призначення надходить до Російської Федерації.

«Нашим партнером номер один у цій співпраці є Російська Федерація, на яку припадає 30-40% українського військового експорту», - сказав А.ГОНЧАРУК, підкресливши, що така тенденція зберігається протягом всієї історії ВТС обох країн.

За перше півріччя 2008 року частка Росії становила 20,9% у військовому експорті України.

Серед інших країн СНД, з якими Україна співпрацює в цій сфері, друге місце посідає Азербайджан, на який припадає 6,7% всього обсягу експорту, далі - Грузія - 6% та Казахстан - 5,4%. У загальному рейтингу Грузія посідає 6-7 місце.

При цьому заступник глави Секретаріату наголосив на тому, що Україна розвиває ВТС на основі міжнародно-правових двосторонніх та багатосторонніх договорів і неухильно дотримується всіх міжнародних зобов`язань та обмежень, передбачених режимами у сфері нерозповсюдження.

«В першу чергу, при здійсненні такого співробітництва враховуються міжнародні документи, які в деяких випадках можуть обмежувати поставки озброєнь в ті чи інші зони чи країни», - запевнив А.ГОНЧАРУК.

Він пояснив, що міжнародна військово-технічна співпраця здійснюється через двосторонні комісії із ВТС. Такі комісії або подібні до них органи, які забезпечують відповідні консультації сторін, створені фактично з усіма країнами СНД, Сполученими Штатами Америки, Францією тощо.