Тимошенко про Ющенка, єдність, душу, серце і свої амбіції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її особисті амбіції не завадять висуненню єдиного кандидата від демократичної коаліції на президентських виборах. Про це вона заявила сьогодні на відкритті ІХ Конгресу Світового конгресу українців у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр запевнила у своїй відданості коаліції „душею, серцем”. Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що зробить все від неї залежне для збереження демократичного курсу держави: „Я хочу, щоб ви мене почули, ніякі мої амбіції - мої особисті, чи моєї політичної команди - цієї єдності не зруйнують”.

За її словами, з 2004 року почався новій відлік країни, коли „ми маємо демократичного Президента, демократичний парламент, демократичну більшість, демократичний уряд”. Прем’єр висловила впевненість у незворотності цього курсу.

Говорячи про наступні президентські вибори у 2010 році, Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що „її амбіції не зруйнують єдність кандидата від демократичної коаліції, не зруйнують нашої стратегії, яку ми обрали в 2004 році".

Прем`єр також відзначила, що з повагою ставиться до Президента Віктора ЮЩЕНКА. "Я з величезною повагою ставлюся до Президента", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО знову наголосила на необхідності зберегти єдність демократичної коаліції. „Попри всю складну ситуацію у нашому демократичному таборі, ми зобов`язані зберегти єдність демократичної коаліції, посилювати її, примножувати її сили, зробити так, щоб вона повернулася до нормальної, стабільної роботи", - сказала глава уряду, додавши, що „єдність демократичної команди і її працездатність - це і є практично запорука збереження нашого курсу”.