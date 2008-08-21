Комуністи звинувачують Партію регіонів у застосуванні подвійних стандартів.

Як йдеться в заяві прес-служби КПУ, розміщеній на сайті партії, останні заяви керівників Партії регіонів - це «спроба «вибілити» свою політичну силу, лідери якої повністю зрадили своїх виборців, увійшовши до тісної змови з ЮЩЕНКОМ і гарантуючи йому всебічну підтримку на майбутніх президентських виборах».

Комуністи стверджують, що підтвердженням є і «сепаратні домовленості 2007 року між Партією регіонів і Президентом про незаконний розпуск Верховної Ради», і «м’яко кажучи, беззуба позиція цієї партії і її парламентської фракції відносно військової агресії СААКАШВІЛІ проти південно-осетинського народу». “Не засудивши вчинений націоналістичним режимом Грузії геноцид, партійні бонзи регіоналів фактично прийняли сторону ЮЩЕНКА”, сказано в заяві.

КПУ також зазначає, що, «виступаючи на словах за позаблоковість України, регіонали роблять все від них залежне, щоб прискорити процес втягування країни в НАТО».

«Більш того, під усіма документами РНБО, що стосуються інтенсифікації пронатовських зусиль Президента і виділення на це десятків мільйонів бюджетних коштів (тобто грошей з кишені платників податків), а також рішень, направлених на осквернення історії і реабілітацію націонал-фашизму, стоїть підпис одного з лідерів Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, яка одержала цю посаду з рук ЮЩЕНКА як аванс регіоналам за майбутні послуги зі збереження за ним президентського поста», сказано в заяві КПУ.

Також комуністи звинувачують Партію регіонів у подвійних стандартах у зв`язку зі спробою, зробленою Партією регіонів разом із найближчим оточенням Президента, сформувати на уламках «помаранчевої» коаліції нову більшість». «У цьому випадку вся, без залишку, адміністративна, судова і виконавча влада опинилася б в руках тандему ЮЩЕНКО-БАЛОГА. Додатково, Верховна Рада стала б заручницею президентського самодурства, який тепер міг би розпустити її у будь-який момент», заявляє КПУ.

Автори заяви зазначають, що «сьогодні лідерів Партії регіонів набагато частіше можна застати в кабінеті глави президентського секретаріату, ніж в кабінеті глави власної партії». «Так, ніхто і не приховує, що вони разом готують новий перерозподіл влади і власності в Україні», вважають комуністи.