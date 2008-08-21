Україна перебуває в небезпечній зоні вакууму безпеки - віце-прем'єр

Україна перебуває нині в зоні вакууму безпеки, а останні події в Грузії засвідчили, що це – вкрай небезпечно. Про це віце-прем’єр України Григорій Немиря заявив в інтерв’ю впливовій німецькій газеті «Die Zeit».

Європа повинна вкрай серйозно сприйняти тривожні сигнали, які надходять останнім часом з Кавказу, наголосив віце-прем’єр Немиря в інтерв’ю «Die Zeit». Він закликав Європу серйозно поставитися до знаків тривоги, що надходять з боку Росії. Політик від Блоку Юлії Тимошенко стверджує: український уряд має намір найближчим часом закріпити формальні зв’язки з європейською політикою безпеки та оборони. Віце-прем’єр конкретизував своє бачення співпраці з ЄС: безпека означає не лише жорстку безпеку – для України, приміром, частиною цієї політики міг би бути договір про вільну торгівлю з ЄС, зазначив Немиря. На його думу, це гарантувало б, що для Росії було б контрпродуктивно застосовувати будь-які форми силового тиску. Конкретніше про те, як бачить подальшу співпрацю з Євросоюзом уряд у Києві, йтиметься на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 9 вересня у французькому Евіані.

Німецька хвиля