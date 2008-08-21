Конституційний Суд наморщив лоба над принципами існування коаліції

Конституційний Суд України сьогодні розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, 105 народних депутатів України звернулися до КС з поданням щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України.

Народні депутати звернулися з проханням дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просять дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.

Як зазначив на пленарному засіданні суддя-доповідач у справі Дмитро ЛИЛАК, цю частину подання народних депутатів взято до розгляду Конституційним Судом.

В той же час він наголосив, що перша колегія суддів КС ухвалою від 27 червня 2008 року відмовила у відкритті конституційного провадження на підставі п. 3 ст. 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо відповідей на запитання, які ставилися народними депутатами, аргументуючи це тим, що вони є непідвідомчі КС і депутати, по-суті, хочуть отримати консультацію.

Йдеться про те, що народним депутатам відмовлено в надані відповіді на запитання: в яких випадках коаліція депутатських фракцій у ВР припиняє діяльність (є повноважною), чи припиняє свою діяльність коаліція депутатських фракцій у разі зменшення чисельного складу коаліції до меншої кількості народних депутатів України, ніж визначено Конституцією.

Також депутати ставили питання, чи поширюється вимога щодо формування коаліції депутатських фракцій у ВР народними депутатами за умови, якщо до неї входить більшість народних депутатів від конституційного складу ВР, на весь період діяльності (функціонування) коаліції чи лише на момент формування коаліції.

Народні депутати пояснюють необхідність розгляду конституційного подання тим, що 6 червня 2008 року голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив заяви народних депутатів Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) та Ігоря РИБАКОВА (фракція Блоку Юлії Тимошенко) про вихід із коаліції, і в результаті чисельність коаліції зменшилась до кількості, що є меншою за визначену Конституцією України.

На даний час в КС була заслухана доповідь представника авторів подання Олени ЛУКАШ (фракція Партії регіонів). Основною тезою її доповіді є те, що зменшення кількості членів коаліції до меншої межі, ніж передбачено Конституцією, тягне за собою припинення діяльності такої коаліції.