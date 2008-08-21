Регіонали пам’ятають, як КС сказав, що «два плюс один це є два»

Автори конституційного подання у справі щодо легітимності існування коаліції вважають, що зменшення кількості членів коаліції має призвести до припинення її діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник суб’єкта права на конституційне подання народний депутат України Олена ЛУКАШ (фракція Партії регіонів) в інтерв’ю журналістам під час перерви у пленарному засіданні Конституційного Суду України, який сьогодні розпочав розгляд справи за поданням 105 народних депутатів щодо принципів існування коаліції.

За словами О.ЛУКАШ, автори подання вважають, що зменшення кількості членів коаліції до числа, яке менш ніж 226 народних депутатів, є підставою для припинення діяльності такої коаліції.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого вердикту КС, О.ЛУКАШ зазначила, що КС «приймав різні рішення». Вона підкреслила, що це було, зокрема, рішення, коли КС говорив, що «два плюс один це є два», тобто, йдеться про рішення у справі про другий термін президентства Леоніда КУЧМИ, але були й рішення, які приймалися «на користь народу».

Як повідомляв УНІАН, 105 народних депутатів звернулися до КС з проханням дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просять дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.

Депутати пояснюють необхідність розгляду конституційного подання тим, що 6 червня 2008 року голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив заяви народних депутатів Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) та Ігоря РИБАКОВА (фракція Блоку Юлії Тимошенко) про вихід із коаліції, і в результаті чисельність коаліції зменшилась до кількості, що є меншою за визначену Конституцією України.