Секретаріат Ющенка передав СБУ докази «зради Тимошенко»

Службою безпеки України отримано від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, отримана інформація буде ретельно опрацьована відповідно до закону про Службу безпеки України.

СБУ офіційно звернулася із запитами до Кабміну, Служби зовнішньої розвідки та правоохоронних органів України по суті звернення Секретаріату.

У разі встановлення ознак протиправних дій, які можуть загрожувати державній та економічній безпеці України, матеріали будуть направлені до Генеральної прокуратури (відповідно до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України з урахуванням ст. 9 Закону України “Про державну службу”).

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента у зраді національних інтересів.

20 серпня заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА повідомила УНІАН, що Генпрокуратура України ще не одержувала матеріалів від Секретаріату Президента України щодо перевірки дій Ю.ТИМОШЕНКО.