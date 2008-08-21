Балога хоче записати заяву Тимошенко в підручники

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має відкрито заявити про свої президентські амбіції.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, обнародуваному прес-службою Президента України.

За його словами, вчорашню заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо висунення єдиного кандидата від демократичної коаліції на майбутніх президентських виборах «варто записати в підручники з політології як хрестоматійний зразок цинічного лукавства».

На думку глави Секретаріату, Ю.ТИМОШЕНКО прагне створити ілюзію того, що її особисті амбіції підпорядковані інтересам країни та завданням демократичного розвитку. «Однак насправді її плани побудовані виключно на прагненні здобути найвищу посаду в державі. У цьому немає нічого незрозумілого чи надзвичайного, але про такі наміри треба говорити чесно й відкрито», - зауважив В.БАЛОГА.

За його словами, раніше Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово публічно говорила про те, що самостійно претендуватиме на президентський пост на наступних виборах. Послання такого ж змісту нерідко лунали і з табору її прихильників. Зрештою, слова про «єдиного кандидата» вона сказала всього лише через пару годин після того, як на прес-конференції розцінила останні звинувачення на її адресу з боку Секретаріату Президента як спробу прибрати її з президентських перегонів. Отже, навіть цей епізод одного дня свідчить про те, що теза про єдиного кандидата від демократичних сил - це всього лише «глянцева суперобкладинка для реальних намірів прем`єра».

«Ю.ТИМОШЕНКО варто б пояснити громадськості, зокрема світовому українству, чи під час своїх останніх візитів до Москви вона клопоталася про підтримку з боку російських політико-фінансових кіл її особисто чи єдиного кандидата від демсил? Чи коли вона уперто відмовлялася підписувати урядові постанови щодо режиму перебування Чорноморського флоту на українській території, то діяла на користь єдиного кандидата чи працювала на догоду своїм російським партнерам? Упевнений, що прямих відповідей на ці запитання лідер БЮТ всіляко уникатиме», - сказав глава Секретаріату Президента.

За його словами, не витримує жодної критики теза Ю.ТИМОШЕНКО про збереження єдності коаліції. Адже саме БЮТ своїми діями протягом минулої сесії Верховної Ради руйнував цю єдність: спільними голосуваннями з комуністами, узгодженим із Партією регіонів проектом змін до Конституції, неодноразовим блокуванням парламентської трибуни, свідомим невиконанням коаліційної угоди, нагадав В.БАЛОГА.

«Звісно, Ю.ТИМОШЕНКО продовжує грати зручну для неї роль поборника демократичних цінностей. Однак у цьому амплуа вона чимдалі стає все більше непереконлива, оскільки її реальні кроки вже давно розійшлися з деклараціями. Всередині країни довіра до заяв прем`єра тане, як весняний сніг, тому вона й звернулася з черговим набором красивостей на тему демократії до зарубіжних українців. Думаю, цей експортний варіант неправди не дійшов до адресата», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на відкритті ІХ Конгресу Світового конгресу українців у Києві прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її особисті амбіції не завадять висуненню єдиного кандидата від демократичної коаліції на президентських виборах. Прем’єр запевнила у своїй відданості коаліції „душею, серцем”. Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що зробить все від неї залежне для збереження демократичного курсу держави.