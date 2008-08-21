На Олімпіаді закінчили змагання борці та яхтсмени

Закінчились олімпійські змагання у вітрильному спорті та вільній боротьбі.

*** Грузинський борець вільного стилю Реваз Міндорашвілі, виступаючи у ваговій категорії до 84 кілограмів, став чемпіоном Олімпіади-2008. У поєдинку за золото Реваз Міндорашвілі переміг представника Таджикистану Юсупа Абдусаломова.

Бронзові нагороди дісталися українцеві Тарасу Данькові та росіянинові Георгію Кетоєву

*** Російський борець вольного стилю Ширвані Мурадов, виступаючи у ваговій категорії до 96 кілограмів, виграв золоту медаль. У фіналі Мурадов переміг Таймураза Тігієва з Казахстану. Бронзові медалі здобули Георгій Гогшелідзе з Грузії і азербайджанець Хетаг Газюмов.

*** Борець вільного стилю Артур Таймазов, що представляє Узбекистан у ваговій категорії до 120 кілограмів, виграв фінал олімпійського турніру. Російський борець Бахтіяр Ахмедов – другий. Бронзові нагороди вибороли словак Давид Мусульбес і Марід Муталімов з Казахстану.

*** Іспанські яхтсмени Фернандо Ечаварріа і Антон Пас стали олімпійськими чемпіонами в класі "торнадо". Іспанці виграли змагання з результатом 44 очки, випередивши австралійців Дарен Бундока й Ешли Гленна та аргентинців Сантьяго Ланхе і Карлоса Еспінолу.

*** Британські яхтсмени Єн Персі і Ендрю Симпсон виграли золоті медалі в класі "Зоряний". Друге місце посіли бразильці Роберт Шейдт і Бруно Прада. Шведський дует Фредрік Лооф/Андерс Екстрем виграв бронзові медалі.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру