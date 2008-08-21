Луценко хоче тримати в руках "і затримання, і утримання"

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає недоцільною спробу виведення міграційної служби із підпорядкування відомства, яке він очолює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

«Я вважаю, що це необ’єктивне рішення і вважаю його недержавним… вважаю, що працівники Секретаріату Президента в черговий раз підставили главу держави з багатьох точок зору (в цьому питанні – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, відповідно до українського законодавства, має існувати відомство, яке займатиметься питанням міграції. «Є міграційна служба, функції якої покладені на МВС. Кому незрозуміло, що в одних руках повинно бути зосереджено і затримання, і утримання, і депортація незаконних мігрантів?», - додав Ю.ЛУЦЕНКО, підкресливши при цьому, що міграційні служби в усіх країнах ЄС підпорядковані саме МВС.

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що згідно з постановою Кабміну з цього приводу, яка була підтримана Радою національної безпеки і оборони, в міграційній службі будуть працювати «люди без погон». Чисельність штату збільшиться лише на 50 осіб.

В цьому контексті міністр підкреслив, що «з точки зору державного підходу ми будемо виконувати ці функції і сподіватися на те, що Конституційний Суд якомога швидше розгляне повністю очевидне й ясне питання і прийме рішення на користь закону і порядку».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вдруге зупинив дію постанови Кабміну, якою Державний департамент міграційної служби підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України, та звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.