Експерт: в руках у Тимошенко зараз більше важелів влади, ніж у Ющенка

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ поступився прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО першим місцем у рейтингу журналу «Корреспондент» ТОП-100 найвпливовіших українців через свою пасивну роботу в опозиції.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив головний редактор журналу «Корреспондент» Віталій СИЧ.

«Пан ЯНУКОВИЧ цього року не впливав на життя країни практично ніяк. Справжній політик, на мій погляд, пізнається в опозиції, коли в нього немає реальних важелів влади», - зазначив В.СИЧ.

Він вважає, що цей рік своєї роботи в опозиції В.ЯНУКОВИЧ «провалив»: «Він був абсолютно пасивний, тоді як у руках Ю.ТИМОШЕНКО зараз більше важелів влади, ніж у Віктора ЮЩЕНКА (Президента України - УНІАН)», - сказав експерт.

Також В.СИЧ прокоментував слова прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО про єдиного кандидата від демократичних сил на майбутніх президентських виборах. «ТИМОШЕНКО вже зробила заяву про те, що буде єдиний кандидат від демократичних сил. Я так розумію, що вона натякала на себе, не на Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА – УНІАН)», - зазначив В.СИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні журнал «Корреспондент» представив свій щорічний рейтинг ТОП-100 найвпливовіших українців. Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО зайняла в цьому рейтингу перше місце, Президент України В.ЮЩЕНКО став третім, а лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ – на шостій позиції.

У рейтингу 2007 року В.ЯНУКОВИЧ був на першому місці, В.ЮЩЕНКО - на другому, Ю.ТИМОШЕНКО - на четвертому.