Порошенко: Ніякі Brexit не зупинять Україну на шляху євроінтеграції - рубікон пройдено

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим сьогодні у Софії, повідомляє прес-служба глави держави.

«Я можу наголосити - європейським прагненням України нічого не загрожує. У нас буде безвізовий режим з Євросоюзом, ми завершимо процедуру ратифікації угоди про асоціацію, розширимо секторальну співпрацю, імплементуємо угоду про асоціацію і реформи, які кардинально змінять нашу країну», - зазначив Порошенко.

«Рубікон в напрямку Європейського Союзу Україна перейшла, і ніякі Brexit її не зупинять», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою.