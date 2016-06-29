Кемерон: останній саміт Євросоюзу пройшов в атмосфері "печалі і жалю"
Останній саміт ЄС в Брюсселі пройшов в атмосфері "печалі і жалю", але європейські лідери з повагою поставилися до рішення про вихід Великобританії з Євросоюзу.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. Він також попередив, що за вигоду, на яку розраховує Великобританія, вибудовуючи нові відносини з Євросоюзом, доведеться заплатити, передає Бі-бі-сі.
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За його словами, підсумки британського референдуму показали, що Євросоюзу необхідно опрацювати питання суверенітету і контролю над пересуванням в межах співтовариства.
Сьогодні лідери 27 країн-членів ЄС зустрічаються у Брюсселі вже без британського прем'єра. Очікується, що вони проведуть неофіційні переговори з приводу наслідків "брексіта".
Напередодні ввечері керівництво Євросоюзу вимагало від Лондона негайно викласти свої плани щодо виходу з організації.
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що правовий механізм початку переговорів про вихід Великобританії з ЄС повинен бути запущений як тільки в країні буде призначений новий прем'єр-міністр.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не бачить шансів змінити рішення Лондона про вихід з Євросоюзу.