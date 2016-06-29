Кемерон: останній саміт Євросоюзу пройшов в атмосфері "печалі і жалю"

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. Він також попередив, що за вигоду, на яку розраховує Великобританія, вибудовуючи нові відносини з Євросоюзом, доведеться заплатити, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЛідери ЄС хочуть застосувати статтю 50 Угоди про ЄС для виходу Великобританії якомога швидше – Юнкер

За його словами, підсумки британського референдуму показали, що Євросоюзу необхідно опрацювати питання суверенітету і контролю над пересуванням в межах співтовариства.

Сьогодні лідери 27 країн-членів ЄС зустрічаються у Брюсселі вже без британського прем'єра. Очікується, що вони проведуть неофіційні переговори з приводу наслідків "брексіта".

Напередодні ввечері керівництво Євросоюзу вимагало від Лондона негайно викласти свої плани щодо виходу з організації.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що правовий механізм початку переговорів про вихід Великобританії з ЄС повинен бути запущений як тільки в країні буде призначений новий прем'єр-міністр.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не бачить шансів змінити рішення Лондона про вихід з Євросоюзу.