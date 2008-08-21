Тимошенко віддала Луценку свого радника
16:30, 21 серпня 2008Політика
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Розпорядження - на сайті уряду
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 20 серпня 2008 р. №1095-р звільнив Сергія ЗІНЧЕНКА з посади радника прем`єр-міністра України.
Текст документа розміщений на сайті уряду.
Згідно з документом, С.ЗІНЧЕНКА звільнено 22 серпня 2008 р. згідно з його заявою з напрямом у розпорядження МВС.
Довідка УНІАН. С.ЗІНЧЕНКО був призначений радником прем`єр-міністра 13 жовтня 2006 р.
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