В НУ-НС нагадали усім "страусам", що прийшов час робити висновки

Фракція “Наша Україна - Народна самооборона” застерігає політичні сили від ігнорування дискусії у Верховній Раді щодо російсько-грузинського конфлікту.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

За його словами, на першому засіданні чергової (третьої) сесії Верховної Ради НУ-НС ініціює першочерговий розгляд питання про ситуацію навколо російсько-грузинського збройного конфлікту. Парламент повинен ухвалити офіційну заяву з цього приводу.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що “Наша Україна” ще 9 серпня в офіційній заяві партії виголосила свою позицію щодо ситуації в зоні російсько-грузинського конфлікту”.

“Ми застерігаємо політичні сили, що так довго формували свою позицію, від необачного ігнорування чи розмивання за красивими фразами цього надзвичайно важливого питання, яке прямо торкається безпеки нашої країни”, - наголосив голова фракції НУ-НС.

“Український парламент не має права на “страусину” позицію. Ми повинні зробити висновки з подій на Кавказі. Опозиція й коаліція мають об’єднатися навколо питань національної безпеки України”, - переконаний В.КИРИЛЕНКО.