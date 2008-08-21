Кужель назвала мінімальний хабар за дозвіл на будівництво житла

Мінімальна ставка хабара за дозвільні документи становить до 30% вартості будівництва житла.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила сьогодні в ході інтернет-конференції радник міністра регіонального розвитку і будівництва України Олександра КУЖЕЛЬ.

«Всі гроші, сплачені у вигляді хабарів, ми з вами компенсуємо будівникам у розмірі житла, що купується, – мінімальна вартість хабарів становить до 30% вартості будівництва. Це хабарі за землю, за отримання дозволів, ліцензування», - сказала вона.

При цьому, на думку О.КУЖЕЛЬ, корупція в будівництві, яка починається з процесу виділення земельних ділянок, не сприяє приходу на український ринок іноземних девелоперів.

«Коли іноземні компанії починають якийсь бізнес-проект в Україні, вони відразу чують, що потрібно дати хабар на початку шляху. Для них це як вступити у помийну яму при старті. Я думаю, що іноземних забудовників, які б хотіли починати з цього, знайдеться небагато», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про необхідність спрощення дозвільних процедур для забудовників, О.КУЖЕЛЬ зазначила, що в деяких містах число дозволів на будівництво досягає 600.

«Коли ми говоримо про спрощення процедур, ми говоримо, що процес ухвалення рішень повинен бути чітким, визначеним за термінами, вимогами і вартості, з дотриманням будівельних нормативів і з участю громадян в обговоренні», - додала вона.

До того ж, упорядковування дозвільних процедур у будівництві створить передумови для приходу на ринок будівельних компаній, вважає О.КУЖЕЛЬ.