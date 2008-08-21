Україну розбив політичний параліч - британський експерт

Останні політичні події в Україні справляють враження цілковитої безпомічності країни.

Про це заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі керівник програм з Росії та Євразії Королівського Інституту Міжнародних відносин у Лондоні Джеймс ШЕРР.

За словами експерта, він “читав у пресі, що Секретаріат Президента віддав розпорядження Генпрокуратурі розслідувати діяльність прем’єр-міністра за звинуваченнями в державній зраді й корупції. Це справляє враження цілковитої безпомічності України”.

Говорячи щодо перспектив надання Україні ПДЧ в НАТО, Д.ШЕРР зазначив, що “Україна може вразити Росію і НАТО, тільки якщо впорається зі своїми власними слабкостями”. Проте, за його словами, “Україна не тільки не робить цього останнім часом, але всі ці слабкості, навіть у галузі оборони, погіршилися. Будь-кому очевидно, що політичний параліч в Україні заважає країні захищати будь-які важливі національні інтереси.”

З іншого боку, на думку експерта, Альянс також має ухвалити важливі внутрішні колективні рішення, які досі відкладалися. “Тому відповідальність за зволікання з такими рішеннями щодо нових членів НАТО і зволікання з боку України лежать на відповідальності Брюсселя і Києва однаковою мірою”, - сказав Д.ШЕРР.