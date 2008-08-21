Голова СБУ хоче перекласти матеріали про Голодомор 5 мовами та російською

Усі розсекречені архівні матеріали щодо Голодомору в Україні в 1932-33 роках мають бути перекладені на офіційні мови ООН і передані в цю організацію для вивчення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, виступаючи перед учасниками ІХ Світового конгресу українців сьогодні у Києві.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, це сприятиме глибшому і справжньому усвідомленню Об’єднаними Націями того, що сталінський режим проводив проти українського народу політику геноциду.

«Ми переконані, що сталінський комуністичний режим намагався знищити українську націю», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

*** Офіційними мовами ООН нині є англійська, французька, іспанська, російська, арабська і китайська.